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Более половины долгов перед производителями электрики накопили за 2020 год - Буславец
08:24 13.01.2021 |
Суммарный объем накопленных долгов перед производителями электроэнергии превысил 60 млрд грн, из них более половины накопился в течение 2020 года.
Об этом сказала экс-руководитель Министерства энергетики Ольга Буславец в своей статье УНН.
"Суммарный объем накопленных долгов перед производителями электрической энергии превысил 60 млрд грн. Причем из них 27 млрд - за весь период функционирования предыдущей модели рынка единого покупателя, а остальные - сформированы в течение 2020 года из-за финансовой разбалансированности нового рынка", - сказала Буславец.
При этом, общая задолженность перед государственным Энергоатомом - около 23 млрд (с учетом долгов ОРЭ и Укрэнерго за балансирующую энергию), перед ВИЭ - более 25 млрд.
"Механизмы (погашение долгов, - ред.) известны. Для "старых" долгов - имплементация принятого ЗУ 719-IX (требует принятия ряда уже разработанных и представленных в ВРУ законопроектов, а также - нормативно-правовых актов, проекты которых давно подготовлены). Для новых - привлечение нетарифных долговых инструментов (кредитных средств, ОВГЗ, "зеленых" облигаций) или финансирование из специального фонда бюджета", - подчеркнула Буславец.
Она напомнила, что "Укрэнерго" путем государственных гарантий привлекло уже более 10 млрд кредитных средств.
"Вместе с тем, ключевым условием дальнейшего финансирования долгов является, во-первых, - гарантия их возврата, а во-вторых - необразование новых, что требует финансово сбалансированной работы рынка", - добавила Буславец.
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