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Трейдеры заказали больше газа, чем может пропустить виртуальная точка соединения Украина-Польша
08:47 12.01.2021 |
Трейдеры заказали больше объемы транспортировки газа из Украины в ЕС на виртуальной точке соединения Украина-Польша, чем позволяет пропустить газотранспортная система на данный момент.
Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", передает Укринформ.
"Заказы трейдеров на транспортировку газа из Украины в ЕС на виртуальной точке соединения Украина-Польша являются большими, чем способность газотранспортной системы на данный момент. Компания была вынуждена ограничить заказ трейдеров на вывоз газа в режиме short-haul. Это еще раз подчеркивает, что наличие виртуальных точек на всех границах является в интересах всего рынка Восточной Европы и будет пользоваться спросом", - говорится в сообщении.
При гарантированной мощности точки выхода 12,9 млн кубометров в сутки, заказ на гарантированной основе составили 11,1 млн кубометров, еще около 120 тыс. кубометров были дозаказаны на аукционной платформе на суточной основе. В то же время, заказ услуги short-haul в эти дни достигал 3 млн кубометров, что связано с ростом спроса на природный газ в Европе в связи с похолоданием.
ОГТСУ может обеспечить физический поток в объеме 12,9 млн кубометров. Соответственно, компания пропорционально ограничила объемы услуги short-haul для заказчиков услуг транспортировки до около 1,7 млн. кубометров.
Short-haul (или мощность с ограничениями) в соответствии с кодексом ГТС является наиболее прерывистой услугой, которая может предоставляться исключительно при наличии технической возможности у ОГТСУ. При этом, тариф на эту услугу является самым низким - в 2-3 раза ниже, чем при заказе гарантированных мощностей. Особенностью услуги short-haul есть риск того, что заказчики могут не получить ее в полном объеме. В этом случае услуга оплачивается только за фактический объем транспортировки.
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