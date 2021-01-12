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Шмыгаль обнародовал два варианта решений для снижения тарифов на газ
21:51 11.01.2021 |
Правительство разработало два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram вечером в понедельник.
"Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину", который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков", - написал Шмыгаль.
"Второй подход, который предлагает государственная компания "Нафтогаз", - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов", - добавил премьер.
По словам Шмыгаля, по результатам совещания по вопросу тарифов также сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа.
"НКРЭКУ срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу", - написал глава правительства.
В то же время Шмыгаль отметил, что сегодня в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. Средний размер начислений за ноябрь 2020 года составил 1,6 тыс. грн, что почти на 250 грн больше, чем в 2019 году.
"В отдельных регионах средний размер субсидии за год вырос на 300-500 грн ежемесячно. Это уменьшает нагрузку на семейные бюджеты наиболее незащищенных слоев населения", - добавил премьер.
Как сообщалось, ранее пресс-служба Офиса президента по итогам совещания по вопросу тарифов под председательством Владимира Зеленского сообщила, что Министерство энергетики подготовило предварительный план по снижению тарифов на газ для населения.
По данным издания "Українські новини", Министерство энергетики в рамках предоставления государственной помощи уязвимым потребителям предлагает с 1 февраля вернуть регулирование цены газа для населения.
Продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его населению, должны будут "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК "Нефтегаз Украины". Эту цену предлагается установить с 1 февраля 2021 года сроком на 1 год. Цена будет определяться по формуле "хаб минус", то есть без учета стоимости транспортировки газа от NCG до западной границы Украины. Торговая надбавка поставщика определена в размере 2,5%.
Напомним, отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.
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