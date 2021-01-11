Авария на газопроводе в Полтавской области не повлияла на работу ПХГ - Укртрансгаз

Разгерметизация магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области 9 января не повлияла на работу украинских ПХГ. Вся система подземных газохранилищ работает в штатном режиме. Об этом сообщает АО "Укртрансгаз" в Facebook, передает УНН.

"Разгерметизация магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области 9 января 2021 года не повлияла на работу украинских ПХГ. Вся система подземных газохранилищ работает в штатном режиме. Укртрансгаз готов при необходимости изменить режим отбора газа в ПХГ, чтобы в полном объеме выполнить заказы своих клиентов. Также, благодаря слаженным действиям операторов ГТС и ПХГ, обязательства по транзиту природного газа из РФ в страны Европы будет выполнено в полном объеме", - заверили в компании.

Укртрансгаз как оператор газохранилищ Украины, как указано, "координирует свои действия с Оператором ГТС Украины во время ликвидации аварии". Сервисные предприятия Укртрансгаза готовы при необходимости оказать помощь по ликвидации аварии.

Добавим, с 1 января 2020 года, после завершения анбандлинга, АО "Укртрансгаз" не управляет газотранспортной системой Украины. Эту функцию осуществляет независимый Оператор ГТС Украины.

По данным ОГТСУ, авария, которая произошла на магистральном газопроводе ОГТСУ "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области, не угрожает транзиту газа.

По данным пресс-службы ГСЧС, разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением произошла 9 января в 15:53 на поле вблизи села Халепцы Лубенского района Полтавской области.

Добавим, по данным ОГТСУ, экспортный газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород", построенный в 1982-1984 годах, соединил Уренгойское газовое месторождение и газовые месторождения севера Западной Сибири в России с украинским Ужгородом и конечными потребителями Центральной и Западной Европы.

Напомним, ранее в компании "Лубныгаз" сообщили, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины", произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы Полтавской области.