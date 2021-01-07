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Треть газа в хранилищах Украины принадлежит иностранным компаниям
15:46 06.01.2021 |
В начале 2021 года в подземных хранилищах газа сохраняется 23,5 млрд кубометров газа - из них 7,7 млрд кубометров принадлежит иностранным компаниям.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".
"Оператор газохранилищ Украины успешно завершил первый год самостоятельной работы после анбандлинга. На начало 2021 года отечественные ПХГ были заполнены до 23,5 млрд кубометров газа - это самый высокий показатель на начало нового года за последнее десятилетие. Из них 7,7 млрд кубометров принадлежат иностранным компаниям из 24 стран... По итогам 2020 года Украина почти в четыре раза увеличила объемы хранения газа, которые принадлежат нерезидентам", - говорится в сообщении.
По состоянию на 1 января, в хранилищах сохранялось на 25% больше газа, чем в начале 2019 года.
"Иностранные трейдеры хранят в режиме "таможенный склад" 7,7 млрд кубометров газа. Это в 3,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 4,7 млрд кубометров. Компании-резиденты запасли в режиме "таможенный склад" 900 млн кубометров, что в 3,1 раза больше, чем в 2020 году. Из них объем газа, переданного в ПХГ в режиме short haul, равен 500 млн кубометров", - отметили в Укртрансгазе.
Оператор газохранилищ Украины завершил 2020 год, имея договорные отношения с 848 компаниями (к началу 2020 года - 651 компания). При этом количество заказчиков-нерезидентов в течение 2020-го удвоилось - до 90 компаний из 24 зарубежных стран. К началу 2020 года в Украине свой газ хранили представители 14 иностранных государств.
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