Финансовые новости
- |
- 06.01.21
- |
- 10:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Уровень расчетов «ГарПока» с производителями электроэнергии из ВИЭ за 2020 год составил 47,7%
09:01 06.01.2021 |
Уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") с производителями электроэнергии из ВИЭ за 2020 год составил 47,7%.
Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте "ГарПока" по состоянию на 5 января.
По его данным, предприятие полностью рассчиталось за произведенную из ВИЭ электроэнергию за пять месяцев года: январь-февраль, а также август-октябрь.
В марте показатель расчетов составил 47%, апреле-мае - 5%, июне - 4%, июле - 3,5%, ноябре - 52%, за 20 дней декабря - 11,5%.
"ГарПок" с начала этого года купил 10,003 млн МВт*ч "зеленой" электроэнергии, уплатив за нее 22,93 млрд грн по "зеленому" тарифу.
Исходя из указанных данных, долг "ГарПока" за "зеленую" электроэнергию по состоянию на 5 января составляет 25,14 млрд грн, снизившись по сравнению с данными на 16 декабря на 0,73 млрд грн (минус 2,8%).
"ГарПок" со своей стороны отмечает, что задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ним по компенсации "зеленых" тарифов на указанную дату достигает 23,9 млрд грн.
В то же время "ГарПок" согласно обновленным данным полностью рассчитался с НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за восемь месяцев, сохранив задолженность перед ними за четыре месяца: февраль (уровень расчетов составил 13%), апрель (30%), май (3%) и июнь (54%).
Общий уровень расчетов составляет 66%, а сумма долга - 7,8 млрд грн. Из них перед НАЭК - 7,4 млрд грн. По сравнению с данными на 16 декабря долг снизился на 0,3 млрд.
В целом "ГарПок" уплатил этим госкомпаниям 15,15 млрд грн, объем закупленной у них в 2020 году электроэнергии составил 47,923 млн МВт-ч.
Согласно данным "ГарПока", НЭК "Укрэнерго" в свою очередь должна ГП 6,9 млрд грн в рамках выполнения спецобязательств по обеспечению э/э населения.
НКРЭКУ на заседании в среду, 6 января, планирует рассмотреть вопрос распределения кредитных средств "Укрэнерго" в рамках соглашений с "Ощадбанком", "Укргазбанком" и "Укрэксимбанком" для погашения задолженности компании перед производителями электроэнергии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке просел из-за распродажи валюты, поступившей за транзит газа и агропродукцию
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке в первый валютный день 2021 года взвинтили госбанки и супермаркеты
|Позитив недели. Сверхмощными патронами от «Маяка» можно подбивать танки с 3 км
|Скупщики доллара подняли межбанковский курс «под елочку»
|Экватор Зеленского. Чего нам ждать от Банковой в 2021 году
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть 6 января дорожает на новостях о дополнительном снижении добычи Саудовской Аравией, Brent - $53,95 за баррель
|Уровень расчетов «ГарПока» с производителями электроэнергии из ВИЭ за 2020 год составил 47,7%
|Фонд соцстрахования в 2020 году профинансировал декретные выплаты почти на 5 миллиардов
|Магазинам разрешили продавать прессу и бытовую химию в период январского локдауна
|Всемирный банк прогнозирует в 2021 году рост украинской экономики на 3%
|Золото 5 января торгуется у максимумов с ноября на ослаблении доллара
|Минфин на первых в 2021г. аукционах сохранил ставки и привлек 7,7 млрд грн
Это интересно
|Каждый пятый BMW оснастят электромотором
|Alibaba признала, что разработала технологию распознавания лиц для выявления угнетенного уйгурского меньшинства в Китае
|Ноутбуки на Windows 10X смогут моментально выходить из спящего режима
|У VW готов прототип робота для зарядки электромобилей
|Специалисты не советуют переводить автомобили на водород
|В Италии предлагается ввести стимулы для перевода автомобилей на автогаз
|На фоне налогового скандала Facebook закрывает свои компании в Ирландии