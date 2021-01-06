Уровень расчетов «ГарПока» с производителями электроэнергии из ВИЭ за 2020 год составил 47,7%

Уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") с производителями электроэнергии из ВИЭ за 2020 год составил 47,7%.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте "ГарПока" по состоянию на 5 января.

По его данным, предприятие полностью рассчиталось за произведенную из ВИЭ электроэнергию за пять месяцев года: январь-февраль, а также август-октябрь.

В марте показатель расчетов составил 47%, апреле-мае - 5%, июне - 4%, июле - 3,5%, ноябре - 52%, за 20 дней декабря - 11,5%.

"ГарПок" с начала этого года купил 10,003 млн МВт*ч "зеленой" электроэнергии, уплатив за нее 22,93 млрд грн по "зеленому" тарифу.

Исходя из указанных данных, долг "ГарПока" за "зеленую" электроэнергию по состоянию на 5 января составляет 25,14 млрд грн, снизившись по сравнению с данными на 16 декабря на 0,73 млрд грн (минус 2,8%).

"ГарПок" со своей стороны отмечает, что задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ним по компенсации "зеленых" тарифов на указанную дату достигает 23,9 млрд грн.

В то же время "ГарПок" согласно обновленным данным полностью рассчитался с НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за восемь месяцев, сохранив задолженность перед ними за четыре месяца: февраль (уровень расчетов составил 13%), апрель (30%), май (3%) и июнь (54%).

Общий уровень расчетов составляет 66%, а сумма долга - 7,8 млрд грн. Из них перед НАЭК - 7,4 млрд грн. По сравнению с данными на 16 декабря долг снизился на 0,3 млрд.

В целом "ГарПок" уплатил этим госкомпаниям 15,15 млрд грн, объем закупленной у них в 2020 году электроэнергии составил 47,923 млн МВт-ч.

Согласно данным "ГарПока", НЭК "Укрэнерго" в свою очередь должна ГП 6,9 млрд грн в рамках выполнения спецобязательств по обеспечению э/э населения.

НКРЭКУ на заседании в среду, 6 января, планирует рассмотреть вопрос распределения кредитных средств "Укрэнерго" в рамках соглашений с "Ощадбанком", "Укргазбанком" и "Укрэксимбанком" для погашения задолженности компании перед производителями электроэнергии.