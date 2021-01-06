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Украина за год увеличила потребление газа на 3%
08:42 05.01.2021 |
Потребление природного газа Украиной в 2020 году составило 30,9 млрд кубометров, что на 3% больше аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Оператор ГТС Украины", передает УНН.
"... потребление природного газа Украины в 2020 году составило 30,9 млрд кубометров. Это на 3%, или на 1 млрд кубометров, больше аналогичного периода 2019 года", - говорится в сообщении.
По информации "Оператора ГТС", среди трендов 2020 года, которые повлияли на результаты в Украине, можно выделить увеличение использования газа генерирующими компаниями при производстве электроэнергии (+ 16,4% по сравнению с 2019 годом) и предприятиями химической промышленности (+ 49%).
"Это следствие снижения цен на голубое топливо в мире и благоприятной конъюнктуры на международных рынках", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 января уменьшился до 23,602 млрд куб. м.
Добавим, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
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