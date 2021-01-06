Украина за год увеличила потребление газа на 3%

Потребление природного газа Украиной в 2020 году составило 30,9 млрд кубометров, что на 3% больше аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Оператор ГТС Украины", передает УНН.

"... потребление природного газа Украины в 2020 году составило 30,9 млрд кубометров. Это на 3%, или на 1 млрд кубометров, больше аналогичного периода 2019 года", - говорится в сообщении.

По информации "Оператора ГТС", среди трендов 2020 года, которые повлияли на результаты в Украине, можно выделить увеличение использования газа генерирующими компаниями при производстве электроэнергии (+ 16,4% по сравнению с 2019 годом) и предприятиями химической промышленности (+ 49%).

"Это следствие снижения цен на голубое топливо в мире и благоприятной конъюнктуры на международных рынках", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 января уменьшился до 23,602 млрд куб. м.

Добавим, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.