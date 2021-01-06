Тариф на доставку газа возрастет в среднем на 44%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала тарифы (без НДС) на услуги распределения природного газа, которые будут действовать с 1 января 2021 года.

Тарифы для 43-х компаний обнародованы на сайте НКРЭКУ, передает Укринформ.

Например, тариф для АО "Киевгаз" вырос на 11% - с 28 до 31 коп. за 1 кубометр за месяц.

А для АО "Киевоблгаз" - на 79%, с 81 коп. до 1,45 грн за 1 кубометр за месяц.

С тарифами для других компаний можно ознакомиться на сайте НКРЭКУ.

Фактический тариф на заказанную мощность рассчитывается с учетом факта потребления прошлого газового года и фактически заказанной мощности на 2021 год.