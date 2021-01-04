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Витренко предлагает продажу «Энергоатомом» электроэнергии «уязвимым» потребителям по себестоимости «плюс» 10%, остаток – по рыночным ценам
20:39 04.01.2021 |
Врио министра энергетики Юрий Витренко предлагает рассмотреть как один из вариантов разрешения кризиса на рынке электроэнергии продажу электроэнергии НАЭК "Энергоатом" уязвимым слоям населения и защищенным потребителям по цене себестоимости атомной электроэнергии плюс 10%, остальное - на рынке по прозрачным правилам.
"Вырисовывается наиболее популярный вариант реформы (...) когда "Энергоатом" как производитель самой дешевой электроэнергии будет продавать ее в первую очередь для нужд уязвимых потребителей (большая часть населения) и защищенных потребителей (которых нельзя отключать) по себестоимости "плюс" 10% прибыли", - написал он на своей Facebook-странице в ответ на комментарии к предыдущему посту о том, что Минэнерго работает над разрешением проблем в сфере энергетики за счет структурных изменений.
При этом он добавил, что остаток электроэнергии "Энергоатом" смог бы продавать "на открытом рынке, прозрачных аукционах, по европейским правилам, на которые не могли бы влиять олигархи, и по стартовой цене не ниже, чем его дополнительные затраты на производство дополнительных объемов".
В комментариях к посту он указал, что пока не намерен озвучивать себестоимость атомной электроэнергии. (Ранее "Энергоатом" озвучивал себестоимость на уровне 54-57 коп/кВт*ч).
В то же время Витренко выразил мнение, что амортизационные отчисления из-за упрощенного бухгалтерского подхода могут не отвечать реальным потребностям генкомпании в инвестициях.
"Поэтому амортизационную составляющую целесообразно заменить на инвестиционную, которая бы учитывала реальные потребности НАЭК в инвестициях в поддержку и развитие атомных станций", - указал глава Минэнерго.
По мнению главы Минэнерго, предложенная схема позволит погашать "старую" кредиторскую задолженность "Энергоатома" и его кредиты за счет прибыли в будущем.
Напомним, правительство с 1 января по 31 марта 2021 года установило цену продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения в размере 150 грн/МВт*ч, для ЧАО "Укргидроэнерго" оставило на прежнем уровне - 10 грн/МВт*ч, а также установило для населения фиксированную цену электроэнергии в 1,68 грн/кВт*ч с НДС на весь объем потребления при действовавшей ранее цене на первые 100 кВт-ч в размере 0,9 грн/кВт*ч с НДС.
После принятия этого решения Витренко сообщил, что сейчас Минэнерго совместно с НКРЭКУ и участниками рынка нарабатывает усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования на рынке электроэнергии.
"Энергоатом" заявлял, что считает категорически неприемлемым применение сценария изменения ПСО, в соответствии с которым он будет продавать "ГарПоку" для нужд населения э/э по цене на уровне от 1 до 15 коп/кВт*час. Как утверждал глава компании Петр Котин, это приведет к убыткам компании в размере от 18 до 23 млрд грн.
Со своей стороны "Энергоатом" предлагал повысить цену продажи "ГарПоку" до 35 коп/кВт*ч, что требовало бы, по его мнению, повышения тарифов на э/э для населения до 2,21 коп/кВт*час (с НДС), или внедрить переход НАЭК на финансовую модель ПСО, при которой компания будет полностью реализовывать электроэнергию на свободном рынке по рыночным ценам.
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