Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после 9-месячного запрета

Украина в январе 2021 года возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

Об этом свидетельствуют данные оператора объединенной энергосистемы Украины госкомпании «Укрэнерго».

Согласно данным на сайте «Укрэнерго», по состоянию на 4 января Украина уже импортировала из Белоруссии 150 МВт-ч электрической энергии. Еще 30 МВт-ч было импортировано из Словакии через Бурштынский энергоостров.

При этом, экспорт электричества составил 133 МВт-ч, из них 93 Мвт-ч в Венгрию и 40 МВт-ч в Румынию.

Импорт электричества из Беларуси: что известно об ограничениях

8 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила аукционы, на которых распределяется пропускная способность межгосударственных связей с Россией и Беларусью на 2020 год.

С января 2021 года НКРЭКУ отменила норму, наделяющую ее правом ограничивать импорт электроэнергии из России и Беларуси.