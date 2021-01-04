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Украина отменила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси
09:15 04.01.2021 |
С 1 января 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами-не членами Энергосообщества.
Соответствующее решение о внесении в постановление №766 от 8 апреля 2020 года (так называемое "ковидное" постановление) принято на заседании регулятора 16 декабря.
Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк при рассмотрении проекта постановления отметил: "С юридической точки зрения здесь нечего обсуждать. Наши полномочия (по отмене аукционов) становятся недействительными с начала следующего года в соответствии с законом. Будут предоставлены снова - оперативно вернемся к этому вопросу".
Согласно обоснованию к проекту постановления, в соответствии с переходными положениями к закону о рынке электроэнергии, регулятор наделялся правом до 31 декабря 2020 года ограничивать пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах в части международных сечений между Украиной и государствами, не являющимися членами Энергосообщества, а также аннулировать результаты годового аукциона на 2020 год в части указанных сечений.
В апреле НЭК "Укрэнерго" во исполнение постановления НКРЭКУ отменила результаты всех годовых аукционов на 2020 год по распределению доступа к межгосударственным сечениям с Российской федерацией и Беларусью для осуществления экспортно-импортных операций, период поставки по которым приходится на карантин и 30 дней после его завершения.
14 декабря нардеп Алексей Кучеренко зарегистрировал законопроект №4493 о продлении на 2021 год полномочий НКРЭКУ по регулированию импорта электроэнергии, который, по его словам, позволит запретить его со стороны России и Беларуси.
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