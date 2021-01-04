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Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток - 2»
08:21 04.01.2021 |
Газопровод "Северный поток - 2" не получит сертификат соответствия, который необходим для начала его работы. Его должна была выдать норвежская организация Det Norske Veritas (DNV), однако она объявила, что прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями США до тех пор, пока они остаются в силе.
"Мы реализуем план по сворачиванию поддержки по проверке проекта", - говорится в заявлении компании, которое цитирует издание РБК в субботу, 2 января. "В текущей ситуации DNV не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода", - говорится далее.
Санкции США в отношении трубопровода
В США с 1 января вступил в силу новый оборонный бюджет, который содержит положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2". Иностранным компаниям запрещается предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода, а также содействовать продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода. Если в течение месяца компании не покинут проект, им грозят штрафными мерами.
Как сообщает РБК, DNV - партнер действующего газопровода "Северный поток" и строящегося "Северного потока - 2". Первый газопровод проходит ежегодную сертификацию компанией с 2012 года. Проверки проводятся для минимизации рисков от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды.
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря было возобновлено 11 декабря 2020 года после перерыва в год. На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании.
Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019 года проект полностью встал. Швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря из-за угрозы санкций США.
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