В Укртрансгазе подсчитали свободные мощности в хранилищах для бронирования в 2021 году

Оператор газохранилищ АО "Укртрансгаз" определил объем свободных мощностей газохранилищ, которые будут предметом процедуры распределения с 1 апреля 2021 года, на уровне 7 млрд куб. м.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба УТГ.

Оператор газохранилищ Украины информирует, что объем свободных мощностей газохранилищ, что является предметом процедуры распределения мощности в течение следующих 4 лет хранения, начиная с 01 апреля 2021 года, будет составлять 7 млрд куб. м.

"Заказчики услуг хранения природного газа смогут подать заявки на распределение годовой мощности газохранилищ с 1 по 15 февраля 2021 года в электронной форме через кабинет заказчика услуг в Информационной платформе Оператора газохранилищ. Для каждого года хранения заявки подаются отдельно", - отметили в Укртрансгазе.

Как известно, в случае бронирования годовой мощности заказчики получают ряд преимуществ. В частности, это дает возможность использования рабочего объема газохранилищ в течение всего срока заказа годовой мощности на гарантированной основе. Также, становится возможным закачивание природного газа в течение базового сезона закачивания на гарантированной основе (в соответствии с кривой закачивания).

Бронирование годовых мощностей дает возможность отбирать природный газ в течение базового сезона отбора на гарантированной основе (в соответствии с кривой отбора).

Также, это обеспечивает выгодные тарифы при заказе годовой мощности: тарифы на услуги на 20% ниже, по сравнению с заказом услуг на сутки вперед, и на 10% ниже при заказе на месяц. Оплата услуг осуществляется помесячно в течение года.