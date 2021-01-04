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НКРЭКУ повысила тарифы на распределение газа
07:30 04.01.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифов на распределение газа с 1 января 2021 года.
Как сообщает Укринформ, об этом сообщается на сайте НКРЕКП (постановления №№ 2765 - 2787 от 30 декабря 2020 года).
С 1 января 2021 тариф на услуги распределения природного газа составит для Черниговгаз -1.62 грн за 1 м3 в месяц (без учета НДС); Черновцыгаз - 2.30, Хмельницкгаз -1.66, Харьковгоргаз - 0,35, Львовгаз, Ривнегаз, Житомиргаз, Винницагаз - 1,68, Закарпатгаз - 1,85 грн, Луганскгаз -1,55, Сумыгаз - 1,28, Волыньгаз - 1.57, Днепрогаз - 0,93.
Как объяснили в НКРЭКУ, при расчете тарифов на услуги распределения природного газа была учтена необходимость компенсации недополученной тарифной выручки облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсация расходов, связанных с разницей в ценах при закупке в 2015-2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических нужд.
Также, как сообщал Укринформ, с 1 января возрастет стоимость газа как ресурса, цена на него пересматривается ежемесячно. По состоянию на 28 декабря 2020 года цены на газ для населения опубликовали 55 компаний. По сравнению с декабрем стоимость голубого топлива возросла на 1-4 грн у разных поставщиков: газ будет стоить от 6,99 до 10,8 грн за кубометр.
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