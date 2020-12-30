Подписание соглашения о строительстве энергомоста из Украины в Европу перенесли

Подписание соглашения о строительстве энергомоста в Европу, за счет которого планируется экспорт электроэнергии с блока №2 Хмельницкой АЭС, перенесено на середину 2021 года.

Об этом в интервью "Лиге" сказал и. о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает Укринформ.

"Этот проект практически готов. Осталось только поставить подпись. Минэнерго должно подписать с Консорциумом в составе компаний: Westinghousе, ЕDF Trading и Полэнергия партнерское соглашение. Консорциум выиграл тендер на участие в проекте еще при министре (энергетики - ред.) Игоре Насалике. Этот проект прошел уже все нужные процедуры. Объем инвестиций Консорциума в нем составляет около 270 млн евро", - сказал Котин.

По его словам, после отставки Насалика "дата подписания постоянно переносится".

В начале декабря Министерство энергетики вновь перенесло подписание соглашения о строительстве энергомоста на середину 2021 года, добавил Котин.

Как сообщалось, за счет денег, вырученных от экспорта электроэнергии Хмельницкой АЭС в Польшу, Энергоатом планировал построить энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС. На данный момент Польша не поддерживает реализацию проекта.

Кроме того, в 2023 году планируется синхронизация энергоситем Украины и Европы.