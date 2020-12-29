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В Минэнерго объяснили, как изменятся тарифы на электричество с 1 января
08:31 29.12.2020 |
Приняв Постановление об установлении с 1 января 2021 г. тарифа на электроэнергию для населения в размере 1 грн 68 коп за кВт, правительство установило единую фиксированную цену на электроэнергию для бытовых потребителей.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство энергетики в Фейсбуке.
В Минэнерго отметили, что постановление Кабинета Министров «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 г. № 483» принято во избежание стремительного роста тарифа для населения уже с января следующего года.
"Так, срок действия действующего механизма ВСО заканчивается 01.01.2021, и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, увеличению тарифа на электрическую энергию для населения (примерно до 3.30 грн / кВт ч). Соответственно, указанным постановлением определена единая фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей - 1,68 грн / кВт ч. Фактически, тариф для населения до 31.03.2021 сохранен на текущем уровне ( без учета льготной цены за первые 100 кВт ч / мес) ", - говорится в сообщении.
При этом в Минэнерго уточнили, что одновременно сохраняется и оставлены без изменений коэффициенты двух и трехзонного учета электрической энергии (то есть, если установлены двух- или трехзонные счетчики). "Поэтому в случае установления, к примеру, двухзонного учета электрической энергии, ее цена в ночное время будет на 50% меньше", - добавили в министерстве.
В Минэнерго отметили, что изменения в ВСО также позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь - март 2021 и устойчивую работу энергетических предприятий, на которые возложены специальные обязательства по обеспечению общественных интересов (НАЭК «Энергоатом», ЗАО «Укргидроэнерго», НЭК «Укрэнерго»).
В то же время, отметили в ведомстве, Минэнерго совместно с НКРЭКУ и другими участниками рынка электрической энергии в течение следующего месяца планирует разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году, на основании которого Правительству будет предложена обновленная редакция ВСО.
Как сообщалось, Кабинет Министров на заседании 28 декабря принял Постановление, которым отменил льготный тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт - 90 копеек.
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