Украина за 9 месяцев увеличила потребление газа на 3,7%

Украина в январе-сентябре 2020 года увеличила валовое потребление природного газа на 3,7% (на 0,71 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 20,01 млрд куб. м, свидетельствуют данные квартального мониторинга энергорегулятора (НКРЭКУ), передает Энергореформа.

По расчетам агентства, в третьем квартале текущего года потребление увеличилось на 13,6% (на 0,52 млрд куб. м) по сравнению с июлем-сентябрем 2019 года - до 4,35 млрд куб. м.

В т.ч. использование природного газа бытовыми потребителями (населением) за девять месяцев 2020 года составило 5,31 млрд куб. м, что на 6% (на 0,34 млрд куб. м) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, доля бытовых потребителей в общей структуре валового потребления за девять месяцев 2020 года составила 26,5% против 29,3% - в январе-сентябре-2019.

Как сообщалось со ссылкой на данные НКРЭКУ, Украина в 2019 года снизила валовое потребление природного газа на 6% (на 1,8 млрд куб. м) по сравнению с 2018 годом - до 28,29 млрд куб. м. В т.ч. потребление природного газа бытовыми потребителями (населением) в 2019 году сократилось на 21,6% (на 2,29 млрд куб. м) по сравнению с 2018 годом - до 8,33 млрд куб. м.