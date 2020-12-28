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Украина за 9 месяцев увеличила потребление газа на 3,7%
15:52 28.12.2020 |
Украина в январе-сентябре 2020 года увеличила валовое потребление природного газа на 3,7% (на 0,71 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 20,01 млрд куб. м, свидетельствуют данные квартального мониторинга энергорегулятора (НКРЭКУ), передает Энергореформа.
По расчетам агентства, в третьем квартале текущего года потребление увеличилось на 13,6% (на 0,52 млрд куб. м) по сравнению с июлем-сентябрем 2019 года - до 4,35 млрд куб. м.
В т.ч. использование природного газа бытовыми потребителями (населением) за девять месяцев 2020 года составило 5,31 млрд куб. м, что на 6% (на 0,34 млрд куб. м) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, доля бытовых потребителей в общей структуре валового потребления за девять месяцев 2020 года составила 26,5% против 29,3% - в январе-сентябре-2019.
Как сообщалось со ссылкой на данные НКРЭКУ, Украина в 2019 года снизила валовое потребление природного газа на 6% (на 1,8 млрд куб. м) по сравнению с 2018 годом - до 28,29 млрд куб. м. В т.ч. потребление природного газа бытовыми потребителями (населением) в 2019 году сократилось на 21,6% (на 2,29 млрд куб. м) по сравнению с 2018 годом - до 8,33 млрд куб. м.
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