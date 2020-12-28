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Украина за два месяца отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 15,2%
14:01 28.12.2020 |
Украина с 19 октября по 26 декабря 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 15,2% (на 4,316 млрд куб. м) – до 24,127 млрд куб. м, передает Энергореформа.
Как свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", отбор из ПХГ Украины 26 декабря составил 80,2 млн куб. м при "нулевом" импорте (без учета возможного backhaul/виртуального реверса) и внутренней добыче 54,3 млн куб. м.
По расчетам Энергореформы, текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,3-2 раза (на 4,9-12,2 млрд куб. м).
Ранее глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон прогнозировал, что импорт в Украину зимой 2020/2021 гг. будет минимальный и, в основном, потребности рынка будут покрываться за счет закаченного в ПХГ ресурса.
В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м).
В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.
В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).
Запасы в ПХГ Украины на 26 декабря за 2014-20 гг., млн куб. м:
|Дата
|объем
|26.12.2020
|24 126,70
|26.12.2019
|19 202,91
|26.12.2018
|14 249,79
|26.12.2017
|14 902,29
|26.12.2016
|12 209,97
|26.12.2015
|14 415,80
|26.12.2014
|11 889,27
Данные: УТГ
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