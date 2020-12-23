В Чернобыльской зоне открыли первый пусковой комплекс ЦХОЯТ - Энергоатом

При участии руководства «Энергоатома», представителей компании Holtec International (США), других компаний, участвовавших в реализации проекта, состоялось открытие первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба НАЭК «Энергоатом».

"Сейчас на ЦХОЯТ завершено сооружение всех строительных конструкций и инфраструктуры по приему и хранению отработанного ядерного топлива, а также сама площадка, на которой будут расположены контейнеры с отработанным топливом. Начались пусконаладка и испытания оборудования, поставленного компанией Holtec. Эксплуатация первого пускового комплекса стартует в мае 2021года - после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи к Хранилищу, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины. Еще 14 пусковых комплексов ЦХОЯТ достроят к 2040 году - параллельно с заполнением площадки Хранилища контейнерами с ОЯТ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение следующих 100 лет на ЦХОЯТ будет сохраняться отработанное ядерное топливо из трех украинских атомных электростанций - Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской. (Запорожская АЭС имеет собственное пристанционное хранилище отработанного ядерного топлива).

Отмечается, что в условиях пандемии COVID-19 руководство Энергоатома решило ограничить мероприятия по случаю завершения строительства первой очереди ЦХОЯТ ознакомительной экскурсией на площадку Хранилища для представителей средств массовой информации.

Цель мероприятия - проинформировать украинскую общественность о соответствии нового объекта атомной энергетики высоким отечественным и мировым требованиям ядерной и радиационной безопасности.