Антимонопольный комитет закрыл дело по формуле «Роттердам+»

Антимонопольный комитет закрыл дело о возможных нарушениях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), под руководством Дмитрия Вовка в 2016-2017 годах при корректировке оптовой рыночной цены электрической энергии (ОРЦ) в ручном режиме в пользу ТЭС.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, инициированное Национальным антикоррупционным бюро дело закрыто, поскольку Комитет не установил убытков других участников рынка генерации электрической энергии, то есть потенциальных конкурентов ТЭС, вследствие действий НКРЭКУ.

Таким образом, комитет не нашел подтверждения тому, что НКРЭКУ при расчете прогнозируемой ОРЦ с нарушением установленного алгоритма путем ручной корректировки предоставил отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льготы или другие преимущества, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов.

"Поэтому, в соответствии с абзацем шестым статьи 49 закона "О защите экономической конкуренции" производство по делу было закрыто из-за недоказанности нарушения", - сказано в сообщении.

При этом Комитет отмечает, что отсутствие в действиях субъектов хозяйствования или органов власти нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не исключает возможного нарушения других норм законодательства Украины.

Как пояснила бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, речь идет об антимонопольном расследовании в отношении установленной НКРЭКУ так называемой формулы "Роттердам+".

"Комитет открыл дело во времена руководства Терентьева. А закрывала дело уже близкая подружка президента Зеленского председатель АМКУ Пищанская. До этого, экспертиза СБУ, которое возглавляет также близкий к Зеленскому человек, не смогла подтвердить или опровергнуть убытки от формулы. Хотя другим экспертам удалось это сделать", - отметила Загребельская в Facebook.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет открыл дело о действиях НКРЭКУ при составлении формулы тарифа на электроэнергию "Роттердам+" в мае 2019 года на основании данных НАБУ.

Следствие установило, что НКРЭКУ течение 2016-2017 годов проводило расчет прогнозируемой ОРЦ в нарушение алгоритма, определенного Порядком ОРЦ, путем ручного корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий период. При определенных условиях это могло привести к искажению конкуренции на рынке.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

27 августа 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко решил закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

В свою очередь в НАБУ заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии. НАБУ планировало обжаловать постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

В конце октября следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формулы "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов". Однако это решение также пока не выполнено.

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" также было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.