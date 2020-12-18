Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Финансовые новости
- |
- 18.12.20
- |
- 18:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Антимонопольный комитет закрыл дело по формуле «Роттердам+»
17:41 18.12.2020 |
Антимонопольный комитет закрыл дело о возможных нарушениях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), под руководством Дмитрия Вовка в 2016-2017 годах при корректировке оптовой рыночной цены электрической энергии (ОРЦ) в ручном режиме в пользу ТЭС.
Как сообщает пресс-служба АМКУ, инициированное Национальным антикоррупционным бюро дело закрыто, поскольку Комитет не установил убытков других участников рынка генерации электрической энергии, то есть потенциальных конкурентов ТЭС, вследствие действий НКРЭКУ.
Таким образом, комитет не нашел подтверждения тому, что НКРЭКУ при расчете прогнозируемой ОРЦ с нарушением установленного алгоритма путем ручной корректировки предоставил отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льготы или другие преимущества, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов.
"Поэтому, в соответствии с абзацем шестым статьи 49 закона "О защите экономической конкуренции" производство по делу было закрыто из-за недоказанности нарушения", - сказано в сообщении.
При этом Комитет отмечает, что отсутствие в действиях субъектов хозяйствования или органов власти нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не исключает возможного нарушения других норм законодательства Украины.
Как пояснила бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, речь идет об антимонопольном расследовании в отношении установленной НКРЭКУ так называемой формулы "Роттердам+".
"Комитет открыл дело во времена руководства Терентьева. А закрывала дело уже близкая подружка президента Зеленского председатель АМКУ Пищанская. До этого, экспертиза СБУ, которое возглавляет также близкий к Зеленскому человек, не смогла подтвердить или опровергнуть убытки от формулы. Хотя другим экспертам удалось это сделать", - отметила Загребельская в Facebook.
Как сообщалось, Антимонопольный комитет открыл дело о действиях НКРЭКУ при составлении формулы тарифа на электроэнергию "Роттердам+" в мае 2019 года на основании данных НАБУ.
Следствие установило, что НКРЭКУ течение 2016-2017 годов проводило расчет прогнозируемой ОРЦ в нарушение алгоритма, определенного Порядком ОРЦ, путем ручного корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий период. При определенных условиях это могло привести к искажению конкуренции на рынке.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.
27 августа 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко решил закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.
В свою очередь в НАБУ заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии. НАБУ планировало обжаловать постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.
В конце октября следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формулы "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов". Однако это решение также пока не выполнено.
Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" также было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|И.о. руководителя САП подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову - источник
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке дорожает, но банкиры ждут нового обвала курса из-за ОВГЗ
|Проблемы с Радой и предательством: Как Коломойский отомстит Зеленскому за «опрокидывание» Витренко
|Харьковская заморозка. Что общего между Кернесом, Шароном и Арафатом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Население Украины сократилось на 232 тыс за 10 месяцев - Госстат
|Антимонопольный комитет закрыл дело по формуле «Роттердам+»
|Украина подписала соглашение с ЕБРР о привлечении EUR450 млн на капремонт трассы Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова
|Рынок газа сможет полноценно заработать только в следующем году - Ассоциация поставщиков энергоресурсов
|Нефть дешевеет 18 декабря на неопределенности вокруг спроса
|Розничные сети с 11 по18 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–45 коп
|Крупные сети АЗС в период с 11 по 18 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп
Это интересно
|Toyota готовит электрокар, который можно будет зарядить за 10 минут
|Китайский космический аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта - впервые за 44 года
|Huawei выпустила замену Android. Она уже доступна для смартфонов Huawei Mate 30 и P40
|Служба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на Android
|Появились подробности о первом электрокаре Subaru
|Volkswagen решил судьбу Lamborghini и Ducati
|SpaceX хочет привлечь новые инвестиции и увеличить капитализацию вдвое, до $92 млрд