Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Рынок газа сможет полноценно заработать только в следующем году - Ассоциация поставщиков энергоресурсов
16:16 18.12.2020 |
Рыночные механизмы на рынке природного газа в полной мере заработают только с началом следующего отопительного сезона, заявил Артем Компан, глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов.
Он уточнил, что на сегодняшний день работу рынка газа для населения нельзя назвать эффективной из-за того, что его участники не были уверены в том, что рынок будет открыт в планируемые даты с 1 августа, поэтому не могли заблаговременно формировать ресурсные портфели.
«Были большие опасения у участников рынка закупать какие-то ресурсы наперед, потому что не было понятно: будет этот рынок открыт или нет. У нас, к сожалению, если государство сказало, что рынок открывается 1 мая, это не значит, что он открывается с 1 мая. Открытие может быть перенесено на год, на два, или вообще не состояться», - отметил Артем Компан.
Глава Ассоциации добавил, что газовая тематика в Украине является очень заполитизированной, отчего у поставщиков газа возникают дополнительные риски.
«У независимых поставщиков были серьезные опасения, что если цена (газа - ред.) пойдет вверх, то депутаты захотят принимать какие-то законодательные инициативы, которые повлекут за собой регуляцию цены», - добавил он.
Кроме того, Артем Компан отметил, что факторами, в значительной мере повлиявшими на работу рынка природного газа в этом году, являются коронавирус и снижение платежеспособности населения. Резкое падение уровня оплаты населением за потребленный газ поставило на грань коллапса систему газообеспечения.
Напомним, по информации Государственной службы статистики Украины, долг населения за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года превысил 21,1 млрд гривен. В целом по Украине долг населения за жилищно-коммунальные услуги составил на 01.10.2020 года 54,3 млрд гривен.
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