Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Украина готова закачивать технический газ в хранилища - объявили шесть аукционов
08:32 18.12.2020 |
"Укртрансгаз" объявил аукционы на закупку 122 млн куб. м природного газа для обеспечения работы газохранилищ в 2021 году.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза, передает Укринформ.
Укртрансгаз объявил шесть аукционов на закупку 122 млн куб. м природного газа. Таким образом компания планирует обеспечить потребности в природном газе для производственно-технологических затрат ПХГ.
Общая ожидаемая сумма закупки - 782,1 млн грн (без НДС).
Аукционы уже анонсированы в системе электронных закупок Prozorro. Конечные сроки подачи тендерных предложений по соответствующим процедурам определены 22, 24 и 28 декабря текущего года. Соответственно, даты начала аукционов - 27 и 29 января, 2 февраля 2021 года.
Начальная цена закупки каждого лота 130, 35 млн грн.
Укртрансгаз проводит еще одну процедуру по закупке природного газа для обеспечения потребностей структурных подразделений общества в объеме 3,87 млн куб. м природного газа. Прием заявок завершен 14 декабря 2020 года. Сейчас продолжается этап квалификации участников, предоставивших свои предложения. Проведение аукциона состоится 19 января 2021 года.
Укртрансгаз является оператором украинских газохранилищ и входит в НАК "Нафтогаз Украины".
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