В Раде предлагают продлить полномочия НКРЭКУ по ограничению импорта электроэнергии из РФ и Беларуси до конца 2021 года

На сайте Рады появился текст зарегистрированного 14 декабря депутатом Алексеем Кучеренко (фракция "Батькивщина") законопроекта №4493 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии относительно продления полномочий Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно проекту, предлагается продлить до 31 декабря 2021 года полномочия регулятора ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах в части межгосударственных сечений между Украиной и странами-не членами Энергосообщества, а также аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности таких сечений.

Свою инициативу автор законопроекта в пояснительной записке объяснил "наблюдающимся сопротивлением" со стороны стран-не членов Энергосообщетва относительно намерений Украины интегрироваться в европейский энергорынок.

Согласно действующему закону о рынке э/э, этих полномочий, определенных решением парламента от 4 декабря 2019 года, регулятор лишается с 1 января следующего года.

Ранее в этот же день НКРЭКУ в связи с этим исключила с 1 января 2021 года из постановления №766 от 8 апреля 2020 года норму, направленную на реализацию закона о рынке электроэнергии относительно ограничений регулятором пропускной способности в части межгосударственных сечений со странами-не членами Энергосообщества.

"Будут предоставлены снова (полномочия – ЭР) – оперативно вернемся к этому вопросу", – сказал глава регулятора Тарасюк.

Как сообщалось, в апреле НЭК "Укрэнерго" во исполнение постановления НКРЭКУ отменила результаты всех годовых аукционов на 2020 год по распределению доступа к межгосударственным сечениям с Российской Федерацией и Беларусью для осуществления экспортно-импортных операций, период поставки по которым приходится на карантин и 30 дней после его завершения.