Финансовые новости
- |
- 16.12.20
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Вывоз газа из Украины в декабре превысил его поступление, – Оператор ГТС
22:56 15.12.2020 |
Поступление природного газа в Украину в декабре 2020 года ниже объемов его вывоза из страны.
Об этом сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.
"Интересная динамика наметилась с начала декабря. Из Украины больше вывозится газа, чем ввозится. Но объемы не очень значительные. Ежедневно ввозится 4,6 млн кубометров (3,3 млн кубометров - из Венгрии и 1,3 млн - из Словакии). С начала месяца было ввезено 69 млн кубометров", - написал Макогон.
По его словам, ежедневно вывозится 5,3 млн кубометров (3,8 млн - в Венгрию и 1,5 - в Польшу). В основном газ вывозится с таможенного склада. С начала месяца было вывезено около 80 млн кубометров.
При общем потреблении Украины в 143 млн кубометров в день и собственной добыче 54 млн кубометров, разница в 89 млн кубометров в основном покрывается за счет поднятия газа из ПХГ.
Есть все основания предполагать, что импорт в Украину этой зимой будет минимальный и в основном потребности рынка будут покрываться за счет газа, закаченного в ПХГ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАПК раскритиковало принятый для возобновления его работы закон
|Антикоррупционеры против Зеленского. Без посадок, но очень громко
|Рада поддержала госбюджет-2021 в целом
|Кабмин обнародовал перечень видов деятельности для получения компенсаций во время локдауна
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НАПК раскритиковало принятый для возобновления его работы закон
|Вывоз газа из Украины в декабре превысил его поступление, – Оператор ГТС
|Украинский экспорт товаров в этом году уменьшился на 3,5%, импорт - на 10,8%
|Из металлургической продукции в Украине увеличилось только производство чугуна
|ICU оценила нехватку средств для финансирования бюджетных расходов в 100 миллиардов
|Рада поддержала госбюджет-2021 в целом
Это интересно
|SpaceX в седьмой раз запустила одну и ту же многоразовую ракету
|Google и Apple решили запретить технологию обмена данными о местоположении пользователей
|Lamborghini и Bugatti сохранят ДВС «как можно дольше»
|Microsoft завершила разработку совершенно новой Windows 10
|Спрос на дорогие электромобили падает, Tesla приостановит производство Model S и Model X
|Предупреждение для аллергиков: чем может быть опасна прививка от COVID-19
|Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены