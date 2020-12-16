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Украина сократила выручку от экспорта электроэнергии
18:02 15.12.2020 |
Украина в январе-ноябре 2020 года сократила экспорт электроэнергии в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 24,8% - до 255,56 млн долл.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
По данным таможни, 46,5% (118,84 млн долл.) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию.
Около 30,6% (78,26 млн долл.) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 16,8% (42,9 млн долл.) - на Румынию. Экспорт в другие страны составил 15,5 млн долл.
Также отмечается, что расходы на импорт электроэнергии в Украину по итогам одиннадцати месяцев 2020 года составили 122,939 млн долл. Большая часть - 49,8%, или 61,2 млн долл. - пришлась на поставки из Словакии, 39,5 млн долл. (32,1%) - из Венгрии и 10,5 млн долл. (8,5%) - из Беларуси. Из других стран было импортировано электричества на сумму 11,69 млн долл.
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