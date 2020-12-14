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Великобритания прекратит поддержку зарубежных нефтегазовых проектов
13:33 14.12.2020 |
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещает прекратить прямую государственную поддержку зарубежных проектов по ископаемому топливу на виртуальном саммите ООН. Таким образом, Лондон намерен сподвигнуть другие страны на аналогичные шаги в борьбе с изменением климата, передает Reuters.
Великобритания, которая является соорганизатором виртуального саммита, предшествующего переговорам по климату в Глазго в следующем году, столкнулась с обвинениями в лицемерии со стороны участников кампании за продолжение финансирования проектов по борьбе с потеплением нефти и природного газа за рубежом.
«Предприняв сегодня амбициозные и решительные действия, мы создадим рабочие места будущего, ускорим выздоровление от коронавируса и защитим нашу прекрасную планету для будущих поколений», - говорится в заявлении Джонсона.
Более 70 мировых лидеров стран, включая Китай, Индию, Канаду и Японию, должны объявить на саммите более амбициозные обязательства в отношении климата.
Великобритания станет первой крупной экономикой, которая возьмет на себя обязательство прекратить государственное финансирование зарубежных проектов по ископаемому топливу.
«Этот сдвиг в политике устанавливает новый золотой стандарт того, как выглядят серьезные меры по борьбе с изменением климата, - сказала Луиза Берроуз, советник по политике консалтинговой компании E3G. - У Великобритании теперь есть мандат мобилизовать другие страны, чтобы последовать их примеру».
Агентство экспортного финансирования Великобритании предложило гарантии на миллиарды долларов, чтобы помочь британским нефтегазовым компаниям расширять свой бизнес в таких странах, как Бразилия, Ирак, Аргентина и Россия, сказал Берроуз.
Джонсон столкнулся с особой критикой со стороны участников кампании за роль UKEF в поддержке запланированного французской компанией Total проекта по производству сжиженного природного газа стоимостью 20 миллиардов долларов в Мозамбике.
Правительство заявило, что новая политика вступит в силу «как можно скорее» и не будет означать дальнейшей государственной поддержки нефтяных, газовых или угольных проектов за рубежом, в том числе посредством помощи в целях развития, финансирования экспорта и содействия торговле.
В заявлении говорится, что будут «очень ограниченные исключения» для газовых электростанций в рамках «строгих параметров» в соответствии с Парижской сделкой.
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