Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 10,9%

Украина с 19 октября по 12 декабря 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 10,9% (на 3,106 млрд куб. м) – до 25,337 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины 12 декабря составил 99,5 млн куб. м при "нулевом" импорте (без учета возможного backhaul/виртуального реверса) и внутренней добыче 54,3 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,3-2 раза (на 5,4-12,6 млрд куб. м).

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м).

В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).



Запасы в ПХГ Украины на 12 декабря за 2014-20 гг., млн куб. м:

Дата объем 12.12.2020 25 337,09 12.12.2019 19 904,04 12.12.2018 15 297,48 12.12.2017 15 567,90 12.12.2016 12 989,61 12.12.2015 15 310,48 12.12.2014 12 727,89

Данные: УТГ