Совет ЕС согласовал шаги для создания рынка «зеленого» водорода в Европе

Совет ЕС согласовал совместный вывод о необходимых шагах для создания в Европе рынка зеленого водорода, что должно помочь блоку достичь своей цели о "нулевых" выбросах парниковых газов к 2050 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном пресс-релизе.

В выводах содержатся политические рекомендации по внедрению водородной стратегии ЕС, представленной в июле 2020 года.

Министры отмечают, что водород, особенно из возобновляемых источников, является ключевым инструментом для того, чтобы достичь экологических целей ЕС, а также для экономического восстановления после кризиса в результате эпидемии коронавируса.

"Чтобы это произошло, водородный рынок ЕС должен существенно вырасти и стать более конкурентоспособным и привлекательным для инвестиций", - отмечают в заключении.

Еврокомиссию просят прописать пути достижения целей, изложенных в водородной стратегии, в частности об установлении в ЕС как минимум 6 ГВт электролизеров в 2020-2024 годах, и 40 ГВт к 2030 году.

Министры призывают создать условия, которые будут поощрять инвестиции в сферы, способствующие уменьшению парниковых выбросов, и пересмотреть для этого действующую схему "торговли выбросами" и правила государственной помощи компаниям.

Частные инвестиции рекомендуют поощрять также через инструменты и фонды ЕС, такие как Европейский инвестиционный банк и механизм Connecting Europe.