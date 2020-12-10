В Украине 802 компании имеют право поставлять электроэнергию - НКРЭКУ

По состоянию на 30 сентября 2020 года в Украине 802 субъекта хозяйствования имели лицензию на поставку электрической энергии.

Об этом говорится в отчете энергетического регулятора о результатах мониторинга функционирования розничного рынка электрической энергии в третьем квартале 2020 года.

"С момента либерализации розничного сегмента рынка электрической энергии наблюдалось значительное увеличение количества электропоставщиков. Так, в течение III квартала 2020 года 54 субъекта хозяйствования получили и 3 субъекта хозяйствования аннулировали лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю", - говорится в документе.

Таким образом, на конец третьего квартала в целом 802 компании имели соответствующую лицензию. При этом активными на розничном рынке электроэнергии были 49% поставщиков.

Кроме того, по данным НКРЭКУ, на указанную дату 302 субъекта хозяйствования имели лицензию на поставку как электроэнергии, так и природного газа.

Доли заключенных договоров о поставках электрической энергии потребителю с небытовыми потребителями на конец третьего квартала 2020 года составляли: с бюджетными - 9,4%; с малыми небытовыми потребителями - 11%; с другими потребителями договорной мощностью до 150 кВт-ч - 5,9%; с другими потребителями с договорной мощностью более 150 кВт-ч - 73,5%.

Как сообщал Укринформ, с 1 января 2021 года получать универсальные услуги по поставке электроэнергии смогут только население и небытовые потребители договорной мощностью до 50 кВт-час. Ранее (во время переходного периода) право на такие услуги имели также бюджетные учреждения и потребители договорной мощностью до 150 кВт-час.