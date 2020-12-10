НКРЭКУ пересмотрела план развития газохранилищ на 10 лет

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотрела план развития подземных хранилищ газа (ПХГ) на 2020-2029 годы без изменения его общей суммы и источников финансирования.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Фейсбуке.

9 декабря 2020 года состоялось слушание НКРЭКУ, где был рассмотрен актуализированный план развития ПХГ на 2020-2029 года.

Благодаря актуализации инвестиционной программы Оператор газохранилищ начнет реконструкцию газосборного пункта Червонопартизанского ПХГ, закупит измерительные приборы и спецтехнику.

Отмечается, что в текущем году Оператор газохранилищ провел масштабную работу по обеспечению стабильной безаварийной деятельности украинских ПХГ, в том числе реализовал ряд мер, которые были включены в Инвестиционную программу на 2020 год.

За полгода с момента утверждения инвестпрограммы на 2020 год компания начала ряд важных проектов, среди них: реконструкция установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса на Дашавском ПХГ, переоборудование двигателей КС №4 ДКС Бильче-Волица, реконструкция системы теплоснабжения в Богородчанах и Стрые.

"К сожалению из-за COVID-19 Оператор вынужден отложить на 2021 год некоторые проекты по модернизации газохранилищ", - отмечается в сообщении.

В Нафтогазе подчеркнули, что переоборудование и обеспечение безаварийной работы газохранилищ является весомым аргументом для иностранных трейдеров, которые хранят запасы газа в Украине (в этом году - почти 10 млрд кубометров).

Как сообщал Укринформ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, постановлением № 1151 от 24.06.2020 г. утвердила План развития газохранилищ Оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз" на 2020-2029 годы, а также инвестиционную программу украинских ПХГ на 2020 год.

В десятилетней программе запланированы мероприятия по реконструкции и ремонтах системы ПХГ до 2029 года на общую сумму 13,5 млрд грн.