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НКРЭКУ установила стимулирующее тарифообразование для 25 облэнерго
08:52 10.12.2020 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила стимулирующее тарифообразование для 25 компаний-операторов систем распределения.
Как сообщает Укринформ, соответствующее решение 9 декабря принято на заседании НКРЭКУ.
"Мы шли 8 лет к принятию тарифов на RAB-регулирование и установление его с 1 января", - прокомментировал председатель Нацкомиссии Валерий Тарасюк.
Согласно решению комиссии, RAB-тарифы с 1 января устанавливаются для:
АО "Винницаоблэнерго"; ЧАО "Волыньоблэнерго"; АО "ДТЭК Днепровские Электросети"; АО "ДТЭК Донецкие Электросети"; АО "Житомироблэнерго"; ЧАО "Закарпатьеоблэнерго"; ПАО "Запорожьеоблэнерго"; ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети"; ЧАО "ДТЭК Киевские Региональные Электросети"; ЧАО "Кировоградоблэнерго"; ЧАО "Львовоблэнерго"; АО "Николаевоблэнерго"; АО "ДТЭК Одесские электросети"; АО "Прикарпатьеоблэнерго"; ЧАО "Ривнеоблэнерго" АО "Сумыоблэнерго"; ОАО "Тернопольоблэнерго"; АО "Харьковоблэнерго"; АО "Херсоноблэнерго"; АО "Хмельницкоблэнерго"; ПАО "Черкассыоблэнерго"; АО "Черновцыоблэнерго"; АО "Черниговоблэнерго"; ООО "ДТЭК Высоковольтные Сети"; ЧАО "ПЕЕМ "ЦЭК".
Еще для семи компаний, согласно решению НКРЭКУ, сохранится действующая методика "Расходы+": ООО "Луганское Энергетическое Объединение"; ПАО "Полтаваоблэнерго"; ГПЭС ЧАО "Атомсервис"; ГП "Региональные Электросети"; ЧАО "ДТЭК Пэс-Энергоуголь»; ООО "Нафтогаз Тепло"; АО "Укрзализныця" с возможностью последующего пересмотра на RAB-регулирование.
Окончательные тарифы для компаний будут пересмотрены в связи со снижением тарифа ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу и обнародованы комиссией позднее.
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