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В Украине 27 тысяч семей установили домашние СЭС
08:47 10.12.2020 |
По состоянию на конец 30 ноября 2020 года, в стране насчитывается более 27 тыс. семей, которые установили домашние солнечные электростанции. Общая мощность этих СЭС - более 700 МВт.
Об этом сказал заместитель председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Юрий Шафаренко, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу агентства.
"Более полумиллиарда евро инвестировано семьями в собственные солнечные панели. Благодаря СЭС все эти семьи становятся фактически независимыми с точки зрения платежек за электроэнергию, поскольку генерируют ее самостоятельно и используют на собственные нужды, а излишек этой электроэнергии реализуют в сеть, возвращая свои инвестиции" - сказал Шафаренко.
Он напомнил, что домохозяйства, установившие у себя СЭС, являются более энергоэффективными, поскольку каждый сохраненный киловатт энергии можно продать по "зеленому" тарифу.
Как сообщалось, Госэнергоэффективности разработало концепцию новой 5-летней целевой программы по энергоэффективности. Новая программа будет предусматривать поддержку не только на «негазовые» котлы, но и, например, на установку систем накопления энергии, выращивания энергокультур.
Ныне на государственном уровне есть различные программы, которые предоставляют поддержку всем, кто хочет меньше платить за коммунальные услуги и становиться энергонезависимым. Например, на установку твердотопливного котла предоставляется 20% возмещения по «теплому» кредиту. Этой программой воспользовались более 27 тыс. домохозяйств.
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