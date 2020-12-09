Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока - 2»

Палата представителей США во вторник, 8 декабря, большинством голосов поддержала законопроект об оборонном бюджете страны на 2021 год. За принятие документа выступили 335 конгрессменов, против - лишь 78. Законопроект предполагает выделение 740,5 млрд долларов (около 611 млрд евро) на финансирование деятельности министерства обороны и программ в профильных сферах, а также повышение зарплат и денежного довольствия на 3 процента.

Кроме того, документ предусматривает введение новых санкций, затрагивающих газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Речь идет о штрафных мерах за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве.

Положения законопроекта об оборонном бюджете не позволят осуществить планы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по масштабному выводу американских военнослужащих из Германии. Так, численность военного контингента в ФРГ можно будет сократить лишь через 120 дней после представления подробного доклада о последствиях такого шага. В настоящий момент в Германии размещено около 35 000 солдат и офицеров армии Соединенных Штатов. Трамп объяснил возможный вывод порядка 12 000 из них долгом Германии перед НАТО.

Трамп не раз угрожал наложить вето на законопроект об оборонном бюджете

Теперь документ ожидает голосование в Сенате. Глава Белого дома неоднократно грозил наложить вето на документ, сначала связывая свои слова со спором о переименовании американских военных баз, а позднее - с требованием внести в законопроект положения об ответственности соцсетей за публикации пользователей. Принятие оборонного бюджета вопреки вето президента потребует поддержку двух третей членов Палаты представителей и Сената.