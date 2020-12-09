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Трейдеры реэкспортировали с «таможенного склада» Украины в ЕС 152 миллиона кубов газа
22:13 08.12.2020 |
В ноябре 2020 г. трейдеры реэкспортировали с «таможенного склада» в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) в страны ЕС 152,3 млн кубометров природного газа.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ООО "Оператор ГТС".
В частности, в ноябре 2020 года в Венгрию поступило 113, 7 млн кубометров, а в Польшу в режиме shorthaul - 38,6 млн кубометров.
Отмечается, что клиенты ОГТСУ в ноябре не использовали услугу транспортировки газа на «таможенный склад», что прогнозируемо, ведь начался осенне-зимний сезон - период активного отбора газа из газохранилищ.
Как сообщалось, услуга shorthaul, которую ввел Оператор ГТС Украины с 1 января 2020 года, позволяет клиентам компании заказывать транспортировки газа между странами Европы через Украину по специальному выгодному тарифу.
Всего с начала года ОГТСУ, в соответствии с заказами клиентов, направил оператору ПХГ для хранения на "таможенном складе" 10,1 млрд куб. м газа (включая объемы по shorthaul). За 11 месяцев 2020 года в режиме shorthaul Оператор газотранспортной системы Украины транспортировал из европейских стран в Украину 6,1 млрд куб. м. В частности, объемы из Словакии составили - 4,1 млрд куб. м, из Венгрии - 1,5 млрд куб. м, из Польши - 0,5 млрд куб. м. Почти все эти объемы были направлены для хранения в подземные хранилища газа в режиме «таможенный склад» и только 1,7 млн куб. м было сразу реэкспортировано (транзитом) в страны ЕС на заказ владельцев этого газа.
Вместе с тем, с начала года выход газа из Украины в режиме shorthaul достиг 55,8 млн куб. м, из них в Словакию - 2 тыс. куб. м, в Венгрию - 42,1 млн куб. м, в Польшу - 13,7 млн куб. м.
С момента запуска услуги shorthaul ею воспользовалось 24 заказчика-нерезидента и 5 украинских компаний.
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