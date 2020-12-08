Украина за 11 мес. сократила экспорт электроэнергии на 23,1%, импорт – на 2%

Украина в январе-ноябре 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 23,1% (на 1,331 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 4 млрд 424,7 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 28,5% (на 1 млрд 120,6 млн кВт-ч) – до 2 млрд 805,1 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 12% (на 147,9 млн кВт-ч) – до 1 млрд 380,8 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 156 млн кВт-ч, что на 73,9% (на 441 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-ноябре-2019.

В Беларусь экспорт с начала года составил 82,8 млн кВт-ч.

В Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом Украина за 11 месяцев также снизила импорт электроэнергии на 2% (на 43 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млрд 156,1 млн кВт-ч. В т.ч. из Словакии поставлено 1 млрд 355,5 млн кВт-ч, из Венгрии – 506,9 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 87,9 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за 11 месяцев текущего года из РФ импортировано 54,5 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,9 млн кВт-ч. Аварийные поставки из Венгрии составили 1,1 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч.



Структура экспорта электроэнергии в январе-ноябре 2019 и 2020гг.:

Страны 11 мес-2019 11 мес-2020 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 3 557,903 1 940,696 -1 617,207 -45,5 Словакия 116,388 19,249 -97,139 -83,5 Румыния 251,437 845,153 593,716 3,4 раз Польша 1 232,925 1 380,808 147,883 12,0 Молдова 596,992 155,967 -441,025 -73,9 Беларусь 0,0 82,800 82,800 100,0 Россия 0,0 0,0 --- --- Всего 5 755,644 4 424,673 -1 330,971 -23,1



Структура импорта электроэнергии в январе-ноябре 2019 и 2020гг:

Страны 11 мес-2019 11 мес-2020 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 395,629 506,935 111,306 28,1 Словакия 738,872 1 355,521 616,649 83,5 Румыния 1,488 87,930 86,442 59,1 раза Польша 0,0 0,0 --- --- Молдова 0,0 0,0 --- --- Беларусь 802,645 152,308 -650,337 -81,0 Россия 260,447 53,399 -207,048 -79,5 Всего 2 199,081 2 156,093 -42,988 -2,0

Данные: "Укрэнерго"