Украина за 11 мес. сократила экспорт электроэнергии на 23,1%, импорт – на 2%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии сократились на 28,5% (на 1 млрд 120,6 млн кВт-ч) – до 2 млрд 805,1 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 12% (на 147,9 млн кВт-ч) – до 1 млрд 380,8 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Молдову составили 156 млн кВт-ч, что на 73,9% (на 441 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-ноябре-2019.
В Беларусь экспорт с начала года составил 82,8 млн кВт-ч.
В Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.
При этом Украина за 11 месяцев также снизила импорт электроэнергии на 2% (на 43 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млрд 156,1 млн кВт-ч. В т.ч. из Словакии поставлено 1 млрд 355,5 млн кВт-ч, из Венгрии – 506,9 млн кВт-ч, из Беларуси – 152,3 млн кВт-ч, из Румынии – 87,9 млн кВт-ч, из РФ – 53,4 млн кВт-ч.
Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за 11 месяцев текущего года из РФ импортировано 54,5 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,9 млн кВт-ч. Аварийные поставки из Венгрии составили 1,1 млн кВт-ч.
Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч.
Структура экспорта электроэнергии в январе-ноябре 2019 и 2020гг.:
|Страны
|11 мес-2019
|11 мес-2020
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|3 557,903
|1 940,696
|-1 617,207
|-45,5
|Словакия
|116,388
|19,249
|-97,139
|-83,5
|Румыния
|251,437
|845,153
|593,716
|3,4 раз
|Польша
|1 232,925
|1 380,808
|147,883
|12,0
|Молдова
|596,992
|155,967
|-441,025
|-73,9
|Беларусь
|0,0
|82,800
|82,800
|100,0
|Россия
|0,0
|0,0
|---
|---
|Всего
|5 755,644
|4 424,673
|-1 330,971
|-23,1
Структура импорта электроэнергии в январе-ноябре 2019 и 2020гг:
|Страны
|11 мес-2019
|11 мес-2020
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|395,629
|506,935
|111,306
|28,1
|Словакия
|738,872
|1 355,521
|616,649
|83,5
|Румыния
|1,488
|87,930
|86,442
|59,1 раза
|Польша
|0,0
|0,0
|---
|---
|Молдова
|0,0
|0,0
|---
|---
|Беларусь
|802,645
|152,308
|-650,337
|-81,0
|Россия
|260,447
|53,399
|-207,048
|-79,5
|Всего
|2 199,081
|2 156,093
|-42,988
|-2,0
Данные: "Укрэнерго"