В Украине заметно подорожала электроэнергия

В ноябре 2020 года средневзвешенная цена электроэнергии на "Рынке на сутки вперед" (РСВ) составила 1 536,25 грн/МВт, что на 16,2% больше, чем в октябре и на 12,3% больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщается в отчете ГП "Оператор рынка".

Средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в Объединенной энергосистеме Украины выросла на 17% по сравнению с октябрем - до 1 527,09 грн/МВтч.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове (Западная Украина) выросла на 8% - до 1 633,29 грн/МВтч.

Оператор рынка отмечает, что в ноябре почасовые цены на РСВ и Внутрисуточном рынке (ВСР) в торговой зоне ОЭС в некоторые дни в часы максимальной нагрузки были максимальными или близкими к максимальным. Причина - увеличение спроса и уменьшением предложения на продажу электроэнергии на площадке.

В торговой зоне Бурштынского энергоострова в большинстве дней наблюдался дефицит предложений на продажу электроэнергии - цены на РСВ и ВСР в такие дни были приближенными к ценовым ограничениям.