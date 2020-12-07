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В ЕС разочарованы отсутствием финансирования Фонда энергоэффективности в Украине
09:16 07.12.2020 |
Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас разочарован отсутствием финансирования Фонда энергоэффективности Украины в текущем году и проекте Госбюджета на 2021 год.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице Представительства ЕС в Украине в Твиттере.
Маасикас проинформировал, что посетил три здания во Львове, который является одним из самых активных городов программы Фонда энергоэффективности Украины «Энергодом». Как отметил дипломат, после ремонта счета за энергию уменьшатся на 42%, а когда централизованное теплоснабжение будет модернизировано, этот эффект будет еще больше.
«Что касается финансирования сферы энергоэффективности, разочарован тем фактом, что в 2020 @EefundUA не финансировался. Проект Закона о Государственном бюджете на 2021 год так же предусматривает 0 грн. Надеюсь, это изменится. Фонд является ключом для домовладельцев, бизнеса, энергетической безопасности Украины», - заметил посол ЕС.
Как сообщал Укринформ, Фонд энергоэффективности начал свою работу в конце марта 2019 года. Тогда сообщалось, что на его счетах аккумулировано 1,5 млрд грн, еще 1,6 млрд грн должны поступить до конца года.
С 3 сентября этого года начался прием заявок от ОСМД на участие в программе по энергомодернизации многоквартирных домов "Энергодом" от Фонда энергоэффективности. Она предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мероприятий/работ для пакета «легкий» и 50% для пакета «комплексный». Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%. Программа действует на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий.
Программа Фонда энергоэффективности реализуется в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией - IFC, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Программой развития ООН (ПРООН).
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