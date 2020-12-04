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В Украине собираются поднять «крайне низкий» тариф на электричество для населения
22:14 03.12.2020 |
В Министерстве энергетики Украины уверены, что электроэнергия для населения должна подорожать.
Об этом сообщает "Урядовий кур'єр" со ссылкой на исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Бойко.
По его словам, нынешние показатели, когда физические лица платят по 90 копеек за киловатт (за первые 100 киловатт потребления), являются крайне низкими.
Как пишет издание, вероятно, подорожание следует ожидать в первой половине 2021 года.
По мнению Бойко, государственные производители электроэнергии - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" - должны поставлять населению дешевую электрическую энергию. А это очень мешает установлению рыночных правил по которым работает весь цивилизованный мир.
"Перед нами встает объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А мы имеем следующее: предприятия платят больше, люди -- меньше. И тем, кому государство хочет помочь, оно берет деньги из бюджета, а не должно забирать средства от промышленных предприятий", - отмечает Бойко.
Сколько платят украинцы
В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт - ч при потреблении до 100 кВт-ч, а сверх этого - 1 грн 68 коп. за кВт-ч.
Вместе с тем для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.
Повышение тарифа
19 июня 2020 года Нацкомиссия предложила с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 раза.
26 июня 2020 года НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" вдвое.
26 августа 2020 года Еврокомиссия обнародовала отчет, согласно которому тарифы на электроэнергию в Украине на треть выше, чем в Европе.
26 ноября 2020 года новоназначенный и. о. министра энергетики Юрий Бойко заявил о том, что считает одним из важных вопросов в секторе пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.
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