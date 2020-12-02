Почему в Германии так хотят покупать водород у России

Хотят ли немцы, чтобы Россия лишилась главного, европейского рынка сбыта для своего основного экспортного товара - углеводородов? Нет, не хотят. Но они предупреждают своих многолетних российских партнеров, что в перспективе этот рынок будет быстро меняться, и предлагают ради сохранения партнерских отношений переориентировать традиционное сотрудничество двух стран на новые энергоносители и технологии. Конкретно: вместе уходить от угля, нефти и даже сравнительно экологичного природного газа и сообща идти в сторону водорода, причем главным образом - "зеленого" H2.

Российско-германский сырьевой форум: испытанная площадка для диалога

Именно так можно описать суть весьма представительной видеоконференции по водородной энергетике, проведенной 1 декабря Российско-германским сырьевым форумом (РГСФ). Эта "площадка для диалога" между немецкими импортерами и российскими экспортерами сырья, прежде всего - углеводородного, была создана в 2006 году и с тех пор практически каждый год устраивала представительные встречи политиков, бизнесменов и ученых двух стран попеременно то в ФРГ, то в РФ. На сей раз из-за пандемии коронавируса конференцию пришлось перенести в виртуальное пространство, но она от этого, если судить по числу выступавших и размеру аудитории, возможно, даже выиграла.

С российской стороны у истоков "Сырьевого форума" стоял Санкт-Петербургский горный университет, его ректором уже тогда был профессор Владимир Литвиненко, человек в России весьма влиятельный. Он известен, в частности, тем, что при нем в его вузе защищали кандидатские диссертации президент России Владимир Путин, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

И именно этому вузу, похоже, предстоит играть одну из ключевых ролей при внедрении в России H2-технологий. Во всяком случае в утвержденном правительством РФ 12 октября 2020 года плане мероприятий "Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года" Санкт-Петербургский горный университет упоминается (наряду с министерствами энергетики, экономического развития, промышленности и торговли) чуть ли не в каждом пункте.

Владимир Литвиненко сомневается в водороде и смысле конференции

Однако профессор Литвиненко к ближайшим и даже среднесрочным перспективам водорода относится более чем скептически. Недавно он вместе с группой авторов опубликовал научную статью, в которой приходит к выводу, что нельзя "говорить о реальной возможности внедрения общедоступной водородной энергетики в ближайшей перспективе" и что "уровень готовности мировой экономики к развитию водородной инфраструктуры еще ниже, чем у возобновляемой энергетики".

Так что основная интрига видеоконференции состояла в том, что российский сопредседатель РГСФ с первых же минут фактически поставил под сомнение сам смысл ее проведения. Владимир Литвиненко выступил с прямо-таки страстным докладом о том, что водород, конечно, надо изучать, но уголь, нефть и газ были, есть и будут основой экономики как в России, так и в Германии, так что не надо торопиться с ними расставаться. А в стремлении ФРГ и других индустриальных стран развивать возобновляемую и, в частности, водородную энергетику он усмотрел политически мотивированное стремление отрезать Россию от ее рынков сбыта и обречь на бедность.

Впрочем, это выступление стояло явно особняком на конференции, на которой шел компетентный и профессиональный разговор о сегодняшнем и завтрашнем дне различных водородных технологий и о возможностях германо-российского сотрудничества в сфере H2. Причем этих возможностей, как выяснилось, весьма много в разных отраслях - энергетика, транспорт, металлургия, о чем свидетельствовали выступления примерно двух десятков специалистов. Хотя - и это тоже очевидный вывод из конференции - стороны по-разному расставляют приоритеты.

Геополитические последствия развития водородной энергетики

Посыл немецкой стороны: Германия и весь Евросоюз взяли курс на декарбонизацию экономики - форсированный отказ от углеводородов, цель - радикальное сокращение выбросов в атмосферу парникового газа CO2 ради сохранения глобального климата и достижения климатической нейтральности к 2050 году в соответствии с Парижским соглашением. С этого курса ЕС уже не свернет. Достижению цели будет способствовать водород, но его в значительной мере придется импортировать.

При этом в Германии понимают, что декарбонизация может повлечь за собой изменения в геополитической расстановке сил, поскольку под угрозой окажутся доходы нынешних поставщиков ископаемых энергоносителей - России, государств Персидского залива, стран Северной Африки. Однако в ФРГ заинтересованы во внешнеполитической стабильности, а потому намерены активно привлекать давних традиционных партнеров к участию в происходящем энергетическом переходе.

С этой целью, к примеру, в штате ряда посольств Германии, в том числе и в Москве, появятся специальные сотрудники, которые будут заниматься исключительно поддержкой водородных проектов, сообщил Михаэль Клор-Берхтольд (Michael Klor-Berchtold), руководитель отдела экономики и устойчивого развития в министерстве иностранных дел ФРГ.

Германия предпочитает "зеленый" водород

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в своем видеообращении к участникам конференции выразил уверенность, что намерение ФРГ широко использовать водород "открывает новые шансы для развития германо-российского сотрудничества". Однако в перспективе, отметил он, немецкая сторона будет предпочитать закупать "зеленый" водород, полученный путем электролиза воды с использованием электроэнергии из возобновляемых источников.

Но ведь у России, добавил министр, большие ресурсы для гидро-, ветряной и солнечной энергетики. Впрочем, в качестве перспективных поставщиков "зеленого" H2 в Германию выступавшие называли также Марокко и другие страны Африки, Австралию, Чили.

Технологии для этого в Германии уже есть, их используют несколько десятков опытно-производственных объектов, а сейчас будут широко внедрять, к примеру, в энергопарке "Bad Lauchstädt" близ восточногерманского города Галле. Там будут ветропарк, установка для электролиза, подземное хранилище водорода и газопровод для его доставки потребителям. Об этом проекте рассказ представитель компании VNG AG.

Россия хочет стать одним из мировых лидеров в области водорода

В то же время российские участники конференции, в отличие от немецких, основной упор делали на получении водорода традиционным путем, главным образом из природного газа или угля. А вице-премьер правительства РФ Александр Новак в своем видеообращении подчеркнул, что "движение в сторону водорода не должно носить ультимативного характера". В то же время он напомнил, что Россия "обладает серьезным потенциалом для производства водорода" и хочет стать в этой сфере одним из мировых лидеров.

Об этом же говорил и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он считает, что "Германия может стать одним из локомотивов развития водородной энергетики во всем мире", что сулит немалые выгоды и России, например, в виде немецких инвестиций и трансфера технологий для производства, транспортировки и хранения H2.

А заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заверил, что "Россия занималась и будет заниматься водородной энергетикой и намерена воспользоваться своими конкурентными преимуществами", к которым он отнес, в частности, близость к рынкам сбыта в Европе и Азии регионов с большим количеством ветра и солнца для производства "зеленого" водорода. Сейчас, по его мнению, главное "не лозунги, не хайп, не политика", а конкретное сотрудничество.

В заключение сопредседатель Российско-германского сырьевого форума Владимир Литвиненко призвал всех продолжать научное изучение водорода и бороться против глобального потепления, но не против углеводородов.