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Квартальный убыток «Газпрома» превысил $3 миллиарда
16:42 01.12.2020 |
Чистый убыток "Газпрома" по международным стандартам отчетности (МСФО) в третьем квартале 2020 года составил 251,3 млрд рублей (около $3,3 млрд), тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль российского монополиста составляла 211,79 млрд рублей.
Как говорится в отчете концерна по МСФО, выручка "Газпрома" в третьем квартале снизилась на 14% - до 1398,07 млрд рублей, передает Интерфакс.
EBITDA "Газпрома" за отчетный период упала на 10% - до 332,91 млрд рублей.
При этом компания отразила в отчетности убыток по курсовым разницам в размере 464,34 млрд рублей.
Свободный денежный поток (FCF) (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) составил минус 151,56 млрд рублей.
Чистый долг на конец третьего квартала вырос до 4,464 трлн рублей с 3,684 трлн рублей на конец второго квартала.
Как сообщалось, во втором квартале 2020 года чистая прибыль "Газпрома" по МСФО составила 149,17 млрд рублей (около $2 млрд), что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
В первом квартале 2020 года "Газпром" получил убыток по МСФО в размере 116,25 млрд рублей, компания впервые с 2015 года получила убыток по МСФО в начале года.
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