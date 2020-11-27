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Зеркаль сообщила, готовит ли Нафтогаз новый иск против Газпрома
19:43 27.11.2020 |
Вопрос о переносе точки покупки газа на восточную границу Украины у Нафтогаза и Газпрома пока находится на этапе мирного решения. Если мирным путем его решить не удастся, будет судебный спор. Об этом сказала советник главы правления Нафтогаза Елена Зеркаль во время онлайн-брифинга "Пять лет газовой независимости Украины", передает корреспондент УНН.
"Мы не отказываемся от каких возможностей защиты своих прав. Однако для того, чтобы сформировать спор, надо пройти определенные шаги. И спор возникает тогда, когда вопрос невозможно решить мирным путем. Для нас переноса точек доступа на восточную границу сейчас находится на этапе мирного решения, именно с привлечением европейской стороны как модератора. Если эта работа будет невыполнимой, и все стороны придут к выводу, что нет возможностей мирным путем решить этот вопрос, то действительно, мы будем защищать свои права в судебном порядке", - сказала Зеркаль.
Она также напомнила о деле в отношении активов компании в Черном море.
"На данный момент мы как Нафтогаз продолжаем наше дело в арбитраже по защите наших активов в Черном море. Очень важно будет потом обеспечить получение денег от России, потому что Россия и является стороной этого спора. А для этого мы должны доказать всем, что мы также защищаем инвестиции, мы также являемся надежным партнером, и верховенство права для нас - не просто лозунг", - отметила советник предправления компании.
Напомним, в начале текущего года в Нафтогазе анонсировали новый арбитраж с Газпромом.
Позже стало известно, что это связано с переносом точки покупки газа на восточную границу Украины.
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