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«Нафтогаз» допускает совместное с европейскими странами освоение Черноморского шельфа
16:54 27.11.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" допускает совместное с европейскими странами освоение Черноморского шельфа, в частности с являющейся членом НАТО Румынией, что позволило бы обеспечить безопасность работ, передает Энергореформа.
Об этом сообщила советник главы глава правления НАК Лана Зеркаль на онлайн-брифинге "Пять лет газовой независимости" 27 ноября.
По ее словам, совместная разработка Черноморского шельфа может стать одной из точек соприкосновения, которые позволят Украине быть более привлекательными для европейских партнеров.
"Также в этом может быть заинтересована Румыния, которая продвинулась намного дальше в вопросах освоения своей части шельфа и имеет подтвержденные запасы газа, но еще не приступила к разработке", - сказала Зеркаль.
При этом она отметила, что совместная с Румынией работа по освоению шельфа может быть для Украины "более привлекательной экономически", а также создаст условия для обеспечения безопасности в Черном море, поскольку Румыния уже является членом НАТО.
Как сообщала Энергореформа, Кабинет министров предоставил НАК "Нафтогаз Украины" право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.
Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн. куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб м природного газа в год.
Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, назвав решение правительства "стартом одной из самых амбициозных историй", со своей стороны отметил, что НАК готова начать сейсмические исследования уже через несколько месяцев после получения лицензии и инвестировать в это как собственные средства, так и привлекать иностранных инвесторов.
В то же время, по его словам, для работы в рамках освоения шельфа Черного моря НАК предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота Российской Федерации.
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