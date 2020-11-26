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Business Insider: Меркель не сможет убедить Байдена пощадить «Северный поток-2»
19:11 26.11.2020 |
В Европе чиновники в сфере безопасности и дипломаты ждут, что новый президент США Джо Байден окончательно уничтожит "Северный поток-2". Это недостроенный газопровод, цель которого доставлять напрямую газ из России в Германию в обход Украины.
Американские чиновники давно рассматривают этот проект как безответственное экономическое вознаграждение для России. Москва на протяжении последних лет пыталась дестабилизировать политику Европы, устраивая убийства, распространяя коррупцию и поддерживая сепаратистские группы на континенте. Об этом пишет Business Insider.
Издание напоминает, что "Северный поток-2" стоит миллиарды долларов и соединяет российские газовые месторождения с рынками Западной Европы с помощью подземного трубопровода на морском дне. Он удвоит мощность ГТС "Северный поток", которая уже существует. Но в отличие от нее, вторая ветка будет обходить транспортную инфраструктуру Восточной Европы. А особенно это касается Украины, на которую Владимир Путин за время своего президентства не раз пытался давить.
"Северный поток-2" почти достроили. Но США ввели санкции против партнеров России в этом проекте в конце прошлого года. Поэтому строительство остановилось.
"Процесс еще на очень раннем этапе. Новая администрация еще должна начать работу. И, конечно, санкции против России, безопасность ЕС и статус "Северного потока-2" будут обсуждаться в должный дипломатический момент", - сказал изданию неназванный немецкий дипломат.
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