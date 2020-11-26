Норвежская компания отказалась от сертификации «Северного потока-2» из-за санкций США

Сертификатор "Северного потока 2", норвежская Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), прекратила участие в проекте из-за угрозы санкций со стороны США, сообщили журналистам в компании. В Nord Stream 2 AG от комментариев отказались.

"Госдепартамент США опубликовал новое руководство в отношении закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). В соответствии с этими мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект "Северный поток 2", подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA", - прокомментировал представитель норвежской компании.

Как пояснила DNV GL, ее работа по проекту "Северный поток 2" заключалась в рассмотрении документации и проверке строительных работ на предмет соответствия стандартам. Эта деятельность включала мониторинг тестирования и подготовки оборудования, используемого на судах во время прокладки газопровода. Компания также должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства.

При этом недостроенный участок газопровода находится в водах Дании, и согласно правилам местного регулятора, Датского энергетического агентства (DEA), компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG вправе нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что газопровод соответствует действующему законодательству страны.