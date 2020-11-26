Финансовые новости
- |
- 26.11.20
- |
- 14:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения
14:18 26.11.2020 |
Министерство энергетики предлагает с начала 2021 года повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.
Об этом заявил и. о. министра энергетики Юрий Бойко, передает ExPro.
"Безусловно, подходы к формированию тарифов будут изменены, но дата, график, объем - это еще предмет дискуссии с целью поиска максимально сбалансированного решения", - сказал Бойко, добавив, что решение еще готовится для рассмотрения на заседание Кабинета министров.
Глава Минэнерго пояснил, что уже сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с декабря и января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.
Бойко уточнил, что стоимость транспортировки электроэнергии населению с учетом тарифа поставщика универсальных услуг составляет 1,03 грн/кВт-ч, а средний по Украине тариф для населения составляет 1,04 грн/кВт-час.
Таким образом, по словам главы Минэнерго, в действующих тарифах для населения оплачивается только поставка электроэнергии.
"В декабре тариф НЭК "Укрэнерго" с 24 становится 31 коп. за кВт-ч, соответственно, доставка электроэнергии для всех потребителей, в том числе бытовых, возрастает на 7 коп./кВт-ч, что делает планово убыточной деятельность даже при покупке электроэнергии за 1 копейку. Это все не может долго работать при такой модели", - сказал и. о. министра.
По словам Бойко, с 1 января 2021 года будут введены новые ставки тарифов на распределение на основе стимулирующего тарифообразования, что вместе с поднятием тарифа на передачу повысит среднюю стоимость доставки электроэнергии по Украине с 1,03 до 1,37 грн/кВт-ч и увеличит убытки поставщиков универсальных услуг.
Как сообщалось, еще в мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Гарань: С Маркаровой Зеленскому стоило подождать до инаугурации Байдена
|Откровения Хомчака: О чем говорил и что не сказал главнокомандующий ВСУ
|Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии
|Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новогодний марафон: как выбрать крутые подарки для друзей и родственников?
В РУБРИКЕ
|Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения
|Минэнерго планирует отменить спецаукционы «Энергоатома»
|Госдолг Украины за месяц вырос более чем на 20 млрд гривен
|Розничные сети 26 ноября перешли к повышению цен на бензины и ДТ
|Цены на нефть 26 ноября коррекционно снижаются после роста
|Безработные украинцы могут получать деньги на организацию бизнеса
Это интересно
|Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу
|Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2
|Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии
|Xiaomi представила Poco M3 — смартфон с экраном Full HD+, тройной камерой, Snapdragon 662 и батареей на 6000 мА·ч
|Китайский зонд успешно отправился за пробами лунного грунта
|Капитализация Tesla впервые перевалила за $500 млрд
|Mercedes-Benz возродит R-Class в виде 1000-сильного электрокроссовера