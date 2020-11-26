Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения

Министерство энергетики предлагает с начала 2021 года повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом заявил и. о. министра энергетики Юрий Бойко, передает ExPro.

"Безусловно, подходы к формированию тарифов будут изменены, но дата, график, объем - это еще предмет дискуссии с целью поиска максимально сбалансированного решения", - сказал Бойко, добавив, что решение еще готовится для рассмотрения на заседание Кабинета министров.

Глава Минэнерго пояснил, что уже сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с декабря и января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.

Бойко уточнил, что стоимость транспортировки электроэнергии населению с учетом тарифа поставщика универсальных услуг составляет 1,03 грн/кВт-ч, а средний по Украине тариф для населения составляет 1,04 грн/кВт-час.

Таким образом, по словам главы Минэнерго, в действующих тарифах для населения оплачивается только поставка электроэнергии.

"В декабре тариф НЭК "Укрэнерго" с 24 становится 31 коп. за кВт-ч, соответственно, доставка электроэнергии для всех потребителей, в том числе бытовых, возрастает на 7 коп./кВт-ч, что делает планово убыточной деятельность даже при покупке электроэнергии за 1 копейку. Это все не может долго работать при такой модели", - сказал и. о. министра.

По словам Бойко, с 1 января 2021 года будут введены новые ставки тарифов на распределение на основе стимулирующего тарифообразования, что вместе с поднятием тарифа на передачу повысит среднюю стоимость доставки электроэнергии по Украине с 1,03 до 1,37 грн/кВт-ч и увеличит убытки поставщиков универсальных услуг.

Как сообщалось, еще в мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.