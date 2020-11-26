Нафтогаз оставил без изменений цену на газ для населения в декабре

Газопоставляющая компания "Нафтогаз України" не повышает цену газа на декабрь.

Как передает Укринформ, об этом Группа Нафтогаз сообщает в Фейсбуке.

"Цена для наших клиентов в декабре останется на уровне ноября и составит: 6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа «Месячный». 6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа «Годовой» без учета стоимости распределения. Ведь за доставку газа люди платят облгазам", - отмечается в сообщении.

Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена газа не изменилась.

Сейчас доля рынка "Нафтогаза" составляет примерно 2,5%.

Как сообщал Укринформ, оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз України" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), в ноябре составляет 5375,37 грн за 1 тыс. куб. м, что на 1,27 грн больше цены октября.