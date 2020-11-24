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Европейское Энергосообщество призывает восстановить независимость украинского энергорегулятора – отчет
19:46 23.11.2020 |
Европейское Энергетическое сообщество (ЕЄС) настаивает на обеспечении независимости Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает Энергореформа.
"Текущая ситуация, когда НКРЭКУ действует как "центральный исполнительный орган", - временное решение, предназначенное для выполнения постановления Конституционного суда, и является неконституционным, это явное нарушение acquis (право ЕС)", - говорится в ежегодном отчете Энергосообщества по имплементации требований права Евросоюза, обнародованном на его сайте.
Согласно сообщению, Энергосообщество считает, что необходимо как можно скорее внести конституционные поправки и восстановить независимость регулятора.
При этом беспокойство ЕЭС вызвал недавний роспуск стратегического департамента НКРЭКУ.
В то же время ЕЭС отметило, что несмотря на эти проблемы, украинский энергорегулятор продолжает использовать свой опыт для внедрения устойчивых рыночных реформ.
Как позитивное событие в отчете названа "отмена требования публиковать решения НКРЭКУ в Официальном вестнике в качестве предварительного условия для их вступления в силу".
Вместе с тем в отчете указывается, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) - один из самых активных органов по обеспечению соблюдения закона о конкуренции в Энергетическом сообществе, сосредоточенный в основном на расследовании злоупотреблений доминирующим положением на рынках электроэнергии и газа, а также расследующий антиконкурентные соглашения.
"АМКУ активно сотрудничает с Секретариатом относительно расследования предполагаемых злоупотреблений доминирующим положением", - говорится в отчете.
Как сообщала Энергореформа, в начале 2020 года директор секретариата ЭС Януш Копач (Janez Kopač) заявил, что правки в закон о НКРЭКУ в конце 2019 года были необходимы для продления работы комиссии и согласованы с Энергосообществом (ЕЭС), но теперь ЕЭС ожидает новых законодательных изменений для обеспечения реальной независимости регулятора.
"Сейчас необходима поправка к Конституции и изменение или адаптация этого закона для по-настоящему независимого регулятора", - отметил Копач
В июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона об НКРЭКУ, разрешил исправить его до 2020 года. Невыполнение решения КС не позволило бы комиссии принимать необходимые решения с 1 января 2020 года. Соответствующие правки Рада приняла 19 декабря.
Согласно им, НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и создается Кабинетом министров.
В октябре НКРЭКУ расформировала департамент стратегического развития и планирования, заменив его на управление стратегического развития и международной координации.
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