Финансовые новости
- |
- 20.11.20
- |
- 23:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Польская PGNiG увеличила поставки газа в Украину втрое
23:06 20.11.2020 |
Польский нефтегазовый концерн PGNiG в течение первых трех кварталов этого года увеличила поставки природного газа в Украину до 950 млн кубометров, по сравнению с 330 млн куб. м за аналогичный период прошлого года.
Об этом рассказал вице-президент PGNiG Ярослав Врубель, передает Польское радио.
"Если речь идет об украинском направлении, то мы заинтересованы в нескольких отраслях сотрудничества, прежде всего это торговая отрасль, то есть экспорт нашего газа в Украину. Второе направление, которое нас интересует, - это поиск и добыча, что мы уже начинаем совместно с американским партнером. Уже несколько месяцев продолжается интенсивная работа над этим вопросом. А третья отрасль, которая нас точно интересует, - это сфера хранения", - сказал вице-президент компании.
В то же время он не конкретизировал планы PGNiG в Украине в части приватизации энергокомпаний, отметив, что продолжается анализ возможностей.
"Сама договоренность, достигнутая в октябре, касается предоставления нам доступа к материалам о возможности инвестирования в Украину. Сейчас мы это усиленно изучаем. В зависимости от полученного анализа, правление Польской нефтегазовой компании будет принимать стратегические решения, мы будем входить в эту отрасль, или нет", - сказал Врубель.
Как сообщалось, 12 октбяря на то врмея глава правления PGNIG Ежи Квечиньски заявил об интересе польской компании к участию в приватизации в Украине и заключил соглашение c Фондом государственного имущества Украины о конфиденциальности, которое позволяет компании получить доступ к информации об украинских госпредприятиях, выставленных на приватизацию.
Он также подписал инвестиционное соглашение с группой компаний "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) о совместном проекте разведки и добычи природного газа во Львовской области.
Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG обнаружила месторождение газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дерибан «Укроборонпрома». Зачем Зеленскому устроили публичный скандал
|Санду советует Украине учесть, что «мягкий прямой диалог» не помог Молдове в Приднестровье
|Дмитрий Сологуб: Стоит ли НБУ включать печатный станок
|Зеленский на встрече с послами G7: Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Польская PGNiG увеличила поставки газа в Украину втрое
|Три украинских продукта официально получили статус защищенного географического указания
|Количество операций через POS-терминалы в первые карантинные выходные в отдельных банках снизилось на четверть
|Опт ДТ: рост цен мелкими «шажками»
|Средняя стоимость сжиженного газа в Украине за неделю с 13-го по 19 ноября снизилась на 140 грн/т, до 19 460 грн/т
|Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец
Это интересно
|Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler
|Более 80% кибершпионов действуют в государственных интересах
|Apple согласна заплатить 113 млн долларов, чтобы уладить дело о намеренном замедлении смартфонов
|Комиссия в App Store снижена вдвое. Но только для малого бизнеса
|Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8
|OPPO и Xiaomi выпустят относительно доступные гибкие смартфоны в следующем году
|Samsung планирует освоить выпуск 3-нм продукции в те же сроки, что и TSMC