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Саудовская Аравия нацелена на лидерство в экспорте водорода
17:24 19.11.2020 |
Крупнейший в мире экспортер сырой нефти нацелился на то, чтобы также стать крупнейшим мировым поставщиком водорода - топлива, которое рассматривается как решающий фактор в сдерживании изменения климата. Об этом сообщает Bloomberg.
У Саудовской Аравии амбициозные планы, и «ее репутация крупнейшего экспортера водорода на земле оспариваться не будет», - сказал министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман на брифинге в Эр-Рияде.
По его словам, большие запасы природного газа в королевстве позволяют производить «голубой» водород - форму топлива, которая образуется при реформировании газа в процессе улавливания побочного продукта двуокиси углерода. В сентябре королевство уже отправила первую в мире партию «голубого» водорода, который был преобразован в аммиак.
Начиная с 2025 г., Саудовская Аравия также планирует производить «зеленый» водород из солнечной энергии на предприятии стоимостью $5 млрд в Неоме, футуристическом городе, который строится на берегу Красного моря.
Добавляя водород к сырой нефти, Саудовская Аравия надеется сохранить свою роль в качестве ключевого поставщика энергоносителей, в том числе для стран, отказывающихся от ископаемых видов топлива, загрязняющих окружающую среду.
Справка enkorr
Для производства экологически чистого водорода требуется много энергии, что делает его дорогим и трудным для транспортировки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), «зеленый» водород стоит от €3,5 ($4,15) до €5,0 за килограмм. Для сравнения: обычный, более грязный процесс, в ходе которого производится т.н. серый или коричневый водород, стоит около €1,5/кг. Стоимость производства голубого водорода находится посередине между этими двумя показателями.
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