«Горячие» испытания Хранилища ядерного топлива на ЧАЭС будут завершены через месяц

"Горячие" испытания Хранилища отработанного ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2) на Чернобыльской АЭС планируется завершить к середине декабря.

Об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук во время инспекционного визита на ЧАЭС, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы проходим экватор горячих испытаний на ХОЯТ-2. Где-то через месяц мы их завершим", - сказал Шевчук.

Проведение «горячих» испытаний заключается в перемещении в новое хранилище 186 отработанных тепловыделяющих сборок, которые после обработки будут расположены в бетонных модулях хранения. При перемещении каждая топливная сборка делится пополам, а каждая половинка тепловыделяющей сборки (один пучок тепловыделяющих элементов - ТВЭЛов) помещается в так называемый герметичный патрон.

В общей сложности 196 патронов будут помещены в герметичный сухой экранированный пенал. А четыре пенала будут размещены в одном бетонном модуле хранения.

В ГАЗО также напомнили, что ХОЯТ-1 - хранилище "мокрого типа", не предназначенное для досрочного хранения отработанного ядерного топлива. ХОЯТ-1 было введено в експлуатацию в 1986 году, срок его эксплуатации, определенный по результатам переоценки безопасности, выполненной в 2011 году, истекает в конце 2025 года. Поэтому для обеспечения долгосрочного безопасного хранения ОЯТ, которое находится на ХОЯТ-1, на площадке Чернобыльской АЭС построено хранилище "сухого" типа.

Стоимость проекта со строительством ХОЯТ-2 - 412,818 млн евро. Финансирование проекта осуществляется Европейским банком реконструкции и развития. Подрядчик проекта - компания Holtec International (США).

Как сообщал Укринформ, ранее ГАЗО отчиталось об успешном проведении «холодных» испытаний ХОЯТ-2 с имитаторами отработанных тепловыделяющих сборок. Был получен сертификат соответствия законченного строительства объекта от Государственной архитектурной службы Украины, согласована программа «горячих» испытаний и Отчет по анализу безопасности.

В начале сентября 2020 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала ГСП «Чернобыльская АЭС» отдельное разрешение на осуществление деятельности ввода в эксплуатацию ядерной установки Хранилища отработанного ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2). Это позволило начать «горячие» испытания с реальным отработанным топливом, которое будет перевозиться из хранилища «мокрого» типа (ХОЯТ-1) в новое хранилище «сухого» типа (ХОЯТ-2).

Введение ХОЯТ-2 в эксплуатацию позволит безопасно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет.

За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на станции накопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива «мокрого» типа ХОЯТ-1. Старое хранилище не рассчитано на долгосрочное хранение топлива, и срок его эксплуатации ограничен, поэтому все отработанные тепловыделяющие сборки должны быть перемещены в новое промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа ХОЯТ-2.

ХОЯТ-1 является хранилищем "мокрого" типа - отработанное топливо хранится в воде.